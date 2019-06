A la veille du premier match du Sénégal dans cette Coupe d’Afrique des Nations face à la Tanzanie, on connait déjà les arbitres qui vont officier dans cette rencontre. L’Afrique du Nord dirigera la première sortie des Lions.

La Confédération africaine du football (CAF) a annoncé la désignation d’un corps arbitral composé de trois Tunisiens et d’un Libyen pour siffler la rencontre Sénégal-Tanzanie, informe Foot Sénégal. Ce match comptant pour la première journée du Groupe C de cette CAN Egypte 2019.

Arbitres : Sadok Selmi (arbitre central), Anouar Hmila (premier arbitre assitant), Attia Aissa (deuxième arbitre assistant) et Haithem Guirat (quatrième arbitre).

