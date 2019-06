La Coupe d’Afrique des Nations 2019 a débuté ce vendredi 21 juin avec la victoire de l’Egypte, pays hôte, face au Zimbabwe (1-0). L’équipe nationale du Sénégal pour sa 15e participation, entrera en lice ce dimanche à 17H00, face à la Tanzanie.

Pour cette Coupe d’Afrique des nations, la Télévision nationale, la RTS a acheté les droits télé de tous les matchs de la compétition. Le public sénégalais pourra donc suivre tous les matchs de l’équipe nationale du Sénégal, mais aussi l’intégralité des rencontres de la CAN 2019. Avec l’exclusivité de la retransmission, la RTS diffusera toute la compétition sur ses deux chaînes télévisées, la RTS1 et la RTS2.

Pour les férus de la Radio, le Groupe Futurs Médias s’est donné les droits de diffuser la compétition via ses ondes, la RFM. Tout au long de la CAN, vous aurez les supporters sénégalais qui préfèrent les voix de Malal Jr, pourront vivre pleinement la CAN sur la 94.0.

Pour les téléspectateurs qui préfèrent les chaînes étrangères tel que le décodeur Canal+, la Télévision française retransmettra toute l’intégralité de la CAN sur Canal+Sport 1. Une belle ambiance CAN y est servi au grand bonheur des abonnés du décodeur Canal+. Pour les fans du reportage d’Omar Dafonseca, beIN Sport vous offre aussi la diffusion de la Coupe d’Afrique en intégralité sur sa chaîne beIN Sport 1.

Enfin, pour les internautes et passionnés de la toile pour rendre leur compétition plus vivante, Wiwsport.com vous plonge dans l’ambiance de la CAN, avec tous les événements qui l’accompagnent. Vous pourrez aussi suivre les matchs des Lions en direct sur le site, numéro 1 du Sport au Sénégal. Soyez tous en mode CAN avec Wiwsport.com.

wiwsport.com