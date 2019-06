Pour sa 15e participation à une phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, l’équipe nationale du Sénégal va faire son entrée en lice, ce dimanche.

Les lions sans leur leader technique, Sadio Mané, absent pour cumul de carton jaune contre la Guinée équatoriale le 17 novembre 2018 et une seconde fois lors de la rencontre contre Madagascar le 23 mars 2019 seront aux prises avec les Taifa Stars de la Tanzanie ce dimanche après midi (17h 00).

Pour cette rencontre comptant pour la première journée de la Poule, le sélectionneur national, Aliou Cissé pourrait opter pour le schéma 4-3-3 avec l’inévitable Edouard Mendy dans les buts.

En défense on aura la présence de Kalidou Koulibaly et Salif Sané comme axe central. Moussa Wagué et Youssouf Sabaly plébiscités sur les cotés.

le trio Gana-Krepin-Pape Alioune Ndiaye qui a débuté la rencontre contre le Madagascar en mars dernier sera au taquet. Krépin Diatta avec un rôle d’animateur, l’expérimenté Idrissa Gana Gueye en milieu relayeur et Pape Alioune Ndiaye 3ème élément du trio collé à la défense.

Diao Baldé Keita à la place de Sadio Mané, Ismaila Sarr et Mbaye Niang en attaque.

Gardien : Edouard Mendy

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wagué Youssouf Sabaly

Milieux de terrain : Gana Gueye, Alfred Ndiaye, Krépin Diatta

Attaquants : Diao Baldé keita , Mbaye Niang, Ismaila Sarr

wiwsport.com