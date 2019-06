Pour le deuxième match de cette Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte 2019 entre la RDC et l’Ouganda, le Stade du Caire était presque vide. Une atmosphère très contrastée avec celle d’hier, portée par l’effervescence des supporters Égyptiens. Sous une température extérieure très élevée (36°C), l’Ouganda domine la RDC (2-0) et surprend plus d’un.

Selon les informations de RMC Sport, les travées du stade du Caire ont été aujourd’hui presque vides pour ce match. Toujours d’après le journal français « s’il n’y avait pas le service de sécurité aux différentes entrées du stade, il serait impossible de deviner qu’un match de Coupe d’Afrique est entrain de s’y disputer. Les longues avenues d’accès au stade sont désertes et résonnent simplement du flottement du bruit des drapeaux soufflés par le vent. »

Pourtant favorite de cette rencontre, la RDC n’a pas été à la hauteur et a été surpris par l’Ouganda (0-2). Kaddu a réussi à tromper le gardien et inscrire le premier but de ce match. Une réalisation, qui a motivé les joueurs ougandais pour la suite.

À la pause, le score est resté 1-0 pour les Ougandais. L’équipe de RDC n’est pas parvenue à percer la défense des Cranes. À peine la seconde période entamée, et l’Ouganda confirme son avance dans ce match. Grâce à un coup franc tiré dans la surface, Okwi a trouvé la faille et inscrit le deuxième but pour son équipe.

L’Ouganda s’impose donc devant la RDC (2-0) au terme de cette rencontre. Les hommes de Sébastien Desabre passent devant l’Egypte et s’emparent de la première place du groupe A. Une bonne entrée en lice pour l’équipe managée par le plus jeune sélectionneur de cette CAN.

Wiwsport.com