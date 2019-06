Grand absent de la liste des joueurs retenus par Aliou Cissé pour cette Coupe d’Afrique des Nations, Kara Mbodj est pourtant passé à l’essentiel. L’ancien capitaine de la Tanière a tenu à souhaiter une excellente campagne à ses compatriotes joueurs et au staff.

Sur son compte instagram, Kara Mbodj a adressé un message de soutien émouvant à l’Equipe Nationale du Sénégal, présente en Egypte pour les besoins de la CAN 2019. Grand absent du groupe choisi par le sélectionneur national, le sociétaire d’Anderlecht a voulu être en communion avec ses anciens coéquipiers de la Tanière, à qui il souhaite le sacre final au soir du 19 juillet prochain, comme le veut le peuple sénégalais, dit-il dans son message.

Ancien capitaine de la sélection nationale, King Kara comme on le surnomme a fait deux campagnes de CAN avec les Lions en 2015 et 2017. Mais après avoir connu une première partie de saison difficile avec Nantes, le défenseur central de 29 ans est retourné à Anderlecht pour se relancer afin de prendre part à la CAN, mais ça s’est avéré trop court pour convaincre Aliou Cissé de le sélectionner.

Mais comme le sélectionneur national l’avait si bien dit en conférence de presse de publication de la liste des 23 joueurs, il est normal de croire à un retour fulgurant de Kara Mbodj dans la Tanière.

