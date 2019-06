La Coupe d’Afrique des Nations a été lancée hier vendredi dans la soirée, par une petite victoire de l’Egypte, pays hôte sur le Zimbabwe (1-0). Ce samedi, parmi les trois affiches qui animeront la deuxième journée de la CAN, deux nations feront leur baptême du feu dans la prestigieuse compétition. Il s’agit du Burundi et du Madagascar, respectivement adversaires du Nigeria et de la Guinée.

La 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations est décidément l’une des plus particulières de l’histoire de cette compétition. On aurait pu nommer cette CAN 2019, celle des « Grandes Premières« . Ce samedi, deuxième journée de la CAN 2019 qui a débuté hier vendredi par le succès du pays organisateur, l’Egypte sur le Zimbabwe (1-0), deux nations novices à la compétition vont entrer en lice.

Qualifié au titre de 2e du groupe C derrière le Mali, lors des éliminatoires, le Burundi de Saido Berahino fera son baptême du feu face au Nigeria, champion d’Afrique en 2013, à partir de 17H00. Face aux Super Eagles, les Hirondelles voudront marquer l’histoire, en faisant bonne figure devant l’un des favoris de la compétition. Mais avec les surprises que le football nous a réservé ces derniers temps, cette rencontre donne envie de croire au spectacle.

L’autre affiche à titre historique, sera celle qui opposera la Guinée au Madagascar, ce sera à 20H00. Les Baréas qui signent aussi leur première phase finale de Coupe d’Afrique à l’image du Burundi, tenteront de faire valoir leur rang de deuxième du Groupe A arraché derrière le Sénégal, au grand damne de la Guinée Equatoriale. Le Madagascar souvent mené par ses fortes individualités, aura cet après-midi une constellation de jeune étoiles du football africain, les pépites de la Guinée, porté par un Naby Keïta, jusque là incertain.

wiwsport.com