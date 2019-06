Après la victoire peu convaincante de l’Egypte sur son sol hier face au Zimbabwe (1-0) en match d’ouverture, la CAN 2019 continue. Ce samedi, parmi les trois rencontres au programme, il y a celle de Congo/Ouganda, qui démarrent à 14h 30.

Ce samedi, dans le groupe A, la RDC va affronter l’Ouganda et tenter de prendre la tête de la poule, aux côtés de l’Égypte, victorieuse hier face au Zimbabwe (1-0). Pour le défenseur congolais Marcel Tisserand, l’objectif est de miser sur leur force : l’imprévisibilité.

« Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en RDC, on est des joueurs très festifs, on est très généreux. Et ça se retrouve sur le terrain ! Parfois, au lieu de faire la passe, on va tenter un petit dribble, mais c’est à double tranchant. Cela peut nous faire gagner des matchs, mais ça peut aussi nous porter préjudice. C’est le paradoxe, on a les défauts de nos qualités », a-t-il confié à RFI.

Qualifiés dans la douleur lors de la dernière journée des éliminatoires, les Léopards vont tenter d’aller chercher la première place du groupe A face à une sélection, qui a brillé lors des qualifications. Le match démarre à 14h30 au Caire.

Wiwsport.com