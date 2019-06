Le Sénégal joue son premier match dans cette Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche au stade 30 juin du Caire. Les lions ont effectué une reconnaissance de la pelouse avant leur dernière séance d’entrainement.

Après cette petite promenade, Idrissa Gana Gueye s’est prononcé au micro de wiwsport.com sur la rencontre qui opposera le Sénégal à la Tanzanie. Selon le joueur d’Everton, ils vont bien respecter les tanzaniens et appliquer le travail qu’ils ont fait durant toutes ces semaines.

« On va bien les respecter mais on va se concentrer sur notre équipe. Comme je le dis il faut respecter toutes les équipes, ce n’est pas facile. Après c’est à nous de montrer le travail qu’on a fait durant toutes ces semaines et essayer de répéter la même chose le jour du match », annonce le milieu de terrain des Lions.

Gana Gueye s’est aussi prononcé sur la pelouse du stade 30 juin. Le milieu de terrain sénégalais estime que c’est une bonne pelouse qui peut permettre à son équipe de faire un bon match ce dimanche 23 juin.

« La pelouse, comme la voyait elle est très bonne. Il suffit juste de l’arroser un peu plus et je pense qu’ils vont s’en occuper. Maintenant je pense que c’est une pelouse qui sera pareille pour toutes les deux équipes. Le plus important pour nous est de bien jouer et cette nous permettra de le faire », avance Gana Gueye.

Pour rappel, le Sénégal loge dans la poule C avec la Tanzanie, le Kenya et l’Algérie. Les lions sont très attendus dans cette CAN à 24 équipes.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)