Cheikhou Kouyaté, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal a fait savoir en conférence de presse d’avant match Sénégal-Tanzanie que le groupe est prêt à entrer dans cette compétition.

Le Sénégal prépare son match face à la Tanzanie. Cheikhou Kouyaté qui ne fait partie dans le onze du Sénégal depuis quelques temps était présent ce matin en conférence de presse d’avant match. Le milieu de terrain de Crystal Palace s’est quand même prononcé sur l’état d’esprit du groupe.

Cheikhou Kouyaté estime que se serait bien que Sadio participe à cette rencontre. Mais malgré son absence, l’équipe est prête à bien aborder la compétition. Il explique que ses coéquipiers et lui sont en mission en terre égyptienne.

«On aurait préférer avoir Sadio car c’est notre meilleur joueur, mais aujourd’hui on va faire sans lui. On a beaucoup de joueurs qui peuvent pallier son absence. on va bien jouer ce match pour bien rentrer dans cette compétition. Nous sommes en mission ici, on sait ce qu’on doit faire.»

Le Sénégal loge dans la poule C avec l’Algérie, la Tanzanie et le Kenya. L’équipe d’Aliou Cissé est très attendue dans cette coupe d’Afrique des Nations. Les lions joueront donc leur premier match sans le leader technique de l’équipe, Sadio Mané.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)