Le Sénégal joue son premier match de la CAN 2019 contre la Tanzanie ce dimanche au stade 30 juin de Caire. Aliou Cissé s’est prononcé sur la préparation et l’état d’esprit de son équipe en conférence d’avant match.

Le sélectionneur des Lions estime que son équipe abordera le match d’ouverture avec beaucoup de confiance et de sérénité. Le Sénégal est cité parmi les favoris de cette compétition ne sous estime pas la Tanzanie, selon Aliou Cissé.

«Le Sénégal aborde cette compétition avec beaucoup de concentration et de sérénité. Nous venons ici avec une grande motivation et nous sommes conscients aussi que nous avons des arguments à faire valoir. Nous abordons cette CAN avec beaucoup de concentration et de sérénité. Nous ne sous-estimons aucune équipe. Si la Tanzanie est là parmi les 24 nations, c’est qu’elle mérite sa place».

Il avance par rapport aux objectifs du Sénégal dans cette compétition. «Mais nous sommes le Sénégal et on a des arguments à faire valoir. Nous avons acquis beaucoup d’expérience et la CAN 2017 et la coupe du monde 2018 nous donne beaucoup plus de confiance. Nous savons que les Taifa Stars ont de grosses individualités. Samatta en fait partie, Msuva est un joueur excellent aussi qu’il faut surveiller. Mais ils ont aussi un entraîneur qui connaît le football africain.» explique-t-il.

«Donc nous abordons cette rencontre avec beaucoup de confiance mais aussi beaucoup de respect pour l’adversaire.»

Le Sénégal loge dans la Poule C avec la Tanzanie, l’Algérie et le Kenya. Les lions vont s’entraîner ce samedi soir pour la mise en place et faire les derniers réglages pour bien entamer la compétition.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)