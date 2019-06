La Coupe d’Afrique des nations 2019 démarre ce vendredi en Egypte et certains observateurs pronostiquent. C’est le cas de Samuel Eto’o, légende du football Camerounais.

Dans une vidéo devenue virale sur internet, l’ancien buteur du FC Barcelone a cité ses favoris pour la CAN 2019. Eto’o en a quatre ! Le Lion Indomptable pense qu’il y aura le Nigeria, l’Egypte, le Maroc et le Cameroun dans le dernier carré mais deux autres « novices » peuvent déjouer les pronostics et s’inviter chez les grands.

Eto’o pense que le Bénin (qu’il connaît bien) et la Mauritanie vont surprendre cet été en Egypte du fait de leur parcours assez remarquable dans les éliminatoires et surtout la façon dont elles (ces deux équipes) abordent les matchs face aux gros.

« À la fin du tournoi, il y aura le Nigéria, l’Égypte, le Maroc et le Cameroun. De mon point de vue, je pense que des équipes comme le Bénin, la Mauritanie vont nous surprendre. Ce sont des équipes qui jouent très très bien au football, qui ont pratiqué un très bon football et qui ont mérité d’être là.»

Le Bénin est logé dans le même groupe que le Cameroun et les deux sélections vont se croiser lors de la troisième journée des phases de groupe.

Afrique Sports