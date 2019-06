A deux jours de l’entrée en lice du Sénégal dans la Coupe d’Afrique des Nations, Sadio Mané a livré un entretien à la chaîne de la FSF. L’attaquant vedette des Lions est revenu sur son absence, son efficacité en équipe nationale.

Grand absent de la première journée de la CAN, face à la Tanzanie, Sadio Mané se veut pourtant clair. « Je n’ai pas besoin de me le cacher , ce que nous voulons c’est soulever la Coupe. Aussi cela ne sera pas facile on le sait parce qu’on sera attendu dans cette CAN. Mais notre objectif d’abord c’est d’aller en finale et après de gagner la Coupe », affirme Mané au micro de la chaîne de la Fédération.

« Pour ce qui est du statut de favori, on n’a pas forcément besoin de gagner une coupe, je pense que c’est la forme du moment que les gens considèrent que nous sommes favoris. Mais il ne faut pas oublier que nous jouons en Egypte, qui a été 7 fois champions d’Afrique, il y’a le Cameroun, la Côte d’Ivoire… », dixit Mané.

Pour une fois, le numéro 10 des Lions s’est prononcé sur son statut de patron du groupe. Et là, Sadio Mané a préféré esquiver la question, car selon lui, cela n’est pas important. Le plus important pour lui c’est de pouvoir compter sur les nombreux patrons que compte la Tanière.

wiwsport.com