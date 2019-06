Le chroniqueur de Radio foot international sur Rfi a réagi ce vendredi, sur sa page Facebook, avant l’ouverture de la Can 2019 entre l’Egypte et le Zimbabwe. Il dézingue le Sénégal et l’Algérie, d’avis que ces derniers sont encore considérés comme les favoris, alors qu’ils ne le sont que sur le «papier ».

Rémy Ngono n’est pas bluffé par cette équipe du Sénégal et ne s’en cache pas. Dans une sortie sur les réseaux sociaux ce vendredi 21 juin, avant le premier match de la Coupe d’Afrique des Nations, le chroniqueur sportif estime comme d’habitude que les protégés d’Aliou Cissé ainsi que les Fennecs d’Algérie, sont seulement favoris sur le papier.

« Le coup d’envoi pour la CAN 2019, c’est dans quelques heures. Comme d’habitude, le Sénégal et l’Algérie sont favoris pour remporter le trophée, sur le papier. Comme d’habitude, les Congolais annoncent « Fimbu », mais toujours avec une chicote en carton. Comme d’habitude, les Éléphants arrivent avec des grosses pattes avant de rentrer avec la queue entre les jambes. Comme d’habitude, les Camerounais arrivent les derniers après les problèmes des primes. Ils sont en train d’embarquer à l’aéroport de Yaoundé, avant de rentrer avec le trophée remporté en territoire étranger, puisqu’ils ne parviennent jamais à organiser. Comme d’habitude, on oublie l’Égypte qui détient le plus grand nombre de trophées », apprend le journaliste.

SENEGO