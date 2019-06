Le tirage au sort du championnat du monde de handball féminin, qui se déroulera au Japon du 30 novembre au 15 décembre prochain, s’est déroulé ce vendredi matin à Tokyo. Le Sénégal, pour sa première coupe du monde est logé dans le groupe C nous informe la fédération de handball.

24 équipes logés dans 4 groupes de 6 vont tenter de succéder à la France. Pour cette 24e édition, les lionnes seront en lice dans le groupe C. Un groupe très relevé avec Espagne et Roumanie des pays qui ont souvent joué les premiers rôles dans cette compétition nous informe l’instance.

LA COMPOSITION DES GROUPES

Groupe A : Pays-Bas, Norvège, Serbie, Slovénie, Angola, Cuba

Groupe B : France, Danemark, Allemagne, Corée du Sud, Brésil, Australie

Groupe C : Roumanie, Hongrie, Monténégro, Espagne, Sénégal, Kazakhstan

Groupe D : Russie, Suède, Japon, Chine, Argentine, RD Congo

Le tour préliminaire est disputé par les 24 équipes (4 groupes de 6 équipes) dans les villes de Kumamoto, Yatsushiro et Yamaga sur l’île de Kumamoto, du 30 novembre au 6 décembre.Les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour le tour principal (2 groupes) qui se dispute à Kumamoto, du 8 au 11 décembre.

Les équipes classées 1ère, 2ème et 3ème du groupe A croisent avec celles du groupe B, idem pour C et D. Les équipes classées 4ème, 5ème et 6ème jouent la Coupe du Président également à Kumamoto les dimanche 8 et lundi 9 décembre.

Les 2 meilleures équipes de chacun des deux groupes du tour principal se qualifient pour les demi-finales qui se tiennent au Park Dome de Kumamoto le 13 décembre. La finale et le match pour le bronze se jouent dans le même lieu le 15 décembre.

Rappelons que le Sénégal est qualifié dans ce championnat du monde de Handball suite à la finale de la coupe d’Afrique perdue face à l’Angola. La RD Congo, 3e lors de cette compétition fait partie des 3 représentants de l’Afrique.

