Sacré vice-champion lors de la Coupe d’Afrique des Nations Bamako 2002, le Sénégal est toujours à la quête de son premier sacre continental. Cette année, en Egypte, la victoire finale est certainement l’objectif que s’est fixé la première nation africaine au classement FIFA.

Le Sénégal fait partie des équipes les plus habituées de la CAN avec une 14e participation à une phase finale, cette année. C’est en 1990 que les Lions de la Teranga ont franchi pour la première fois le premier tour avant de sombrer en demi-finale contre l’Algérie (1-2) puis en petite finale face à la Zambie (0-1). En 1992, le Sénégal reçoit la compétition chez lui. Au premier tour, les Lions terminent deuxième de leur groupe avant d’être battus en quart de finale par le Cameroun. L’année du Sénégal dans cette compétition a été celle de 2002. Vice-champion d’Afrique derrière le Cameroun, il s’agit de sa meilleure participation à une CAN en terme de résultat.

Le Sénégal a disputé la pire CAN de son histoire en 2012. Logé dans le groupe A domicilié à Bata, l’équipe coachée par Amara Traoré, à l’époque, avaient perdu tous ses matchs, sur le même score (1-2), devant successivement la Zambie, la Guinée et la Libye. Éliminés au premier tour avec trois revers. Cette participation des Lions reste la plus mauvaise, un vrai désastre d’autant plus qu’ils figuraient parmi les favoris. En 2015, dans l’espoir de faire oublier aux sénégalais le fameux « Bata 2012 », le Sénégal n’y parvient pas et chute face à l’Algérie (2-0) pour son dernier match de poule. Une défaite synonyme d’élimination, un ultime échec pour les Lions, qui rêvaient aussi d’un nouveau quart après huit années de disette. La CAN 2017 est le dernier échec des Lions. Favoris incontestés de la compétition, les coéquipiers de Sadio Mané avaient échoué aux portes des quart de finale, aux tirs au but face au Cameroun.

Après toutes ces désillusions, cette année semble être la bonne pour la sélection de Gana Gueye. Les coéquipiers de ce dernier ont réalisé une belle campagne lors des éliminatoires. Patron de la poule A avec 16 points, l’équipe s’est adjugée le titre de meilleure équipe lors des qualifications. De belles performances qui vont sûrement permettre aux hommes d’Aliou Cissé d’entamer la CAN avec un capital confiance.

Le pays de la Teranga comme il est surnommé, compte en son sein des joueurs de haut niveau, cités parmi les meilleurs du continent dont la star sénégalaise de Liverpool, Sadio Mané, co-meilleur buteur cette saison en Premier League avec 22 réalisations. Des joueurs très techniques, auteurs d’une excellente saison dans leurs clubs respectifs, à qui les sénégalais attendent beaucoup de cette 32e édition pour décrocher une première étoile.

23e au niveau mondial et premier au classement africain, le Sénégal n’a jamais été aussi proche du titre de champion d’Afrique. Le match inaugural contre la Tanzanie est prévu le dimanche 23 juin à partir de 17h. Les Lions partagent aussi la poule C avec l’Algérie et le Kenya.

Wiwsport.com