Didier Drogba

Double joueur de l’année dans les FAC – 2006 et 2009, Drogba figure parmi les plus importants attaquants de sa génération. Outre les succès remportés au niveau des clubs, il est apparu dans cinq AFCONS (2006, 2008, 2010, 2012 et 2013) et a atteint la finale en 2006 et 2012.