Le préparateur physique, le Français Alexandre Dellal, quitte le staff de Djamel Belmadi. Le technicien, qui a boycotté la séance d’entraînement des Verts de samedi, a rallié hier sa ville natale, Nice, via Alger, informe elwatan .

Dellal a en effet décidé de quitter Doha et même le staff des Verts suite à une altercation avec le médecin de la sélection.

Une altercation qui serait en relation avec le cas du jeune attaquant de Naples, Adam Ounas, qui a suscité la panique au sein des Verts après sa blessure lors de l’entraînement de mercredi dernier, qui risque fort probablement de lui faire rater le premier match de l’EN face au Kenya, prévu le 23 de ce mois, pour le compte de la première journée de la phase finale de la CAN.

« Une blessure (entorse à la cheville) objet de discorde entre le médecin de l’EN et le préparateur physique, sur la responsabilité des uns et des autres, notamment parce qu’il s’agit en fait d’une rechute et non d’une nouvelle blessure », selon la même source.

Pour rappel, l’Algérie loge dans la poule C avec le Sénégal, le kenya et la Tanzanie.

