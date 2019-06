Maurizio Sarri rejoint officiellement la Juventus. Chelsea a trouvé un accord avec la Juventus pour le transfert du technicien italien, qui s’est engagé pour trois ans avec la Vieille Dame, ont annoncé nos confrères de l’Equipe. Mais Sarri sera-t-il seul à débarquer ?

Le club de Ronaldo a officialisé l’arrivée de Maurizio Sarri en vue de la saison prochaine. Il succède ainsi à Massimiliano Allegri. Les deux clubs sont parvenus à un accord sur la résiliation anticipée de son contrat avec Chelsea, où il était engagé jusqu’en 2021 toujours d’après l’Equipe.

Et désormais, l’heure est aux mouvements au sein du club Turinois. La Juventus va sûrement se renforcer et offrir à Sarri les renforts qu’il exige pour relancer le club en CL. Et Kalidou Koulibaly serait la priorité de l’ancien coach de Naples, son intérêt pour le défenseur sénégalais ne date pas d’hier.

Mais Naples ferme toujours la porte à un départ de Koulibaly à Turin. Le président De Laurentiis avait récemment pris la parole pour couper court aux rumeurs d’un quelconque départ. « Il serait surréaliste de voir débarquer Koulibaly à Turin », avait déclaré De Laurentiis.

Rappelons aussi que le défenseur sénégalais est sur le point d’être consacré citoyen honoraire de la ville de Naples. Une chose de plus qui risque de faire capoter ce dossier. Mais attendons de voir, si le dauphin réussira à tenir le coup de la pression face au leader Transalpin.

