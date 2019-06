Match terminé. Le Sénégal se rassure et remporte son deuxième match de préparation devant les Super Eagles du Nigeria (1-0). Capitaine cet après midi, Gana Gueye, l’unique buteur, a ouvert le score juste avant la pause (30′).

Avec deux victoires en deux rencontres, Aliou Cissé et ses poulains auront certainement une avance psychologique par rapport aux autres grands noms de la compétition, qui ne se sont pas du tout rassurés lors de ces phases de préparation.

Le 11 de départ était composé de Edouard Mendy dans les buts, une défense composée de Moussa Wagué à droite, Salif Sané et Kalidou Koulibaly au centre et Youssouf Sabaly à gauche, au milieu, le trident Alfred Ndiaye (devant la défense), Idrissa Gana Guèye et Krépin Diatta est reconduit après avoir été expérimenté face à Madagascar, au mois de mars dernier, et en attaque, en l’absence de Sadio Mané, c’est Keita Diao Baldé qui accompagne les deux Rennais Ismaila Sarr et Mbaye Niang.

Lamine Gassama, Pape Alioune Ndiaye, Henri Saivet, Mbaye Diagne et Sada Thioub sont rentrés en cours de partie.

Pour rappel, le deuxième match de test entre le Sénégal et le Nigéria, prévu demain lundi 17 juin à Ismaïlia, a été annulé suite à la demande du sélectionneur des Super Eagles. Donc le prochain match de l’équipe nationale du Sénégal sera son entrée en lice dans la compétition continentale.

Les Lions vont enregistrer leur première rencontre dans cette campagne face à la Tanzanie, le 23 juin prochain au stade Air Defense Stadium (Cairo).

wiwsport.com