Pour son deuxième match amical en prélude de la CAN Egypte 2019, le Sénégal va croiser le Nigeria d’ici quelques minutes (17h), à Ismailia. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a décidé d’aligner le onze de départ suivant d’après nos confrères de Emedia :

Edouard Mendy dans les buts, une défense composée de Moussa Wagué à droite, Salif Sané et Kalidou Koulibaly au centre et Youssouf Sabaly à gauche, au milieu, le trident Alfred Ndiaye (devant la défense), Idrissa Gana Guèye et Krépin Diatta est reconduit après avoir été expérimenté face à Madagascar, au mois de mars dernier, et en attaque, en l’absence de Sadio Mané, c’est Keita Diao Baldé qui accompagne les deux Rennais Ismaila Sarr et Mbaye Niang.

A noter également que sur demande de la partie nigériane, le match sera finalement disputé à huis-clos, sur la pelouse de l’hôtel Mercure d’Ismailia.

Wiwsport.com