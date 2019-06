Alors que la reprise de l’entraînement aura lieu mercredi prochain et que le calendrier de la L2 est sorti hier, la Berrichonne va faire signer son premier joueur : l’attaquant Philippe Paulin Keny.

Philippe Paulin Keny. Ce nom ne vous dit certainement rien. Pourtant, ce jeune attaquant de 19 ans, d’origine sénégalaise, devrait être la première recrue officielle de la Berrichonne où il a, selon nos informations, signé pour quatre ans. Cette signature n’a, pour le moment, pas été confirmée par Jérôme Leroy, directeur sportif, qui n’a pas répondu à nos sollicitations téléphoniques, hier.

Quoi qu’il en soit, Denis Mérigot, superviseur pour le club de l’Indre, a été vu au stade la Vallée-du-Cher à plusieurs reprises la saison dernière. Vraisemblablement pour prendre des informations sur cet athlétique attaquant tout juste débarqué de son Sénégal natal.

Car, ironie de l’histoire, c’est Michel Estevan, entraîneur du Tours FC en deuxième partie de saison, qui a ramené Philippe Paulin Keny dans ses valises en Touraine, début janvier. Celui-ci avait débarqué à Montélimar (R1), où Estevan officiait auparavant, quelques semaines plus tôt. « C’est une de mes relations qui me l’a présenté, explique Michel Estevan. C’est quelqu’un qui croit en lui, qui va très vite et qui s’est nettement amélioré depuis qu’il est en France. Il a notamment progressé dos au but ainsi que dans ses appels. Il y a beaucoup de monde qui lui tournait autour mais je lui souhaite de réussir avec la Berrichonne. »

Deux buts en National A Tours, le jeune attaquant n’a pas souvent été titularisé (5) mais a inscrit deux buts. Néanmoins, il a marqué les esprits. Son gabarit imposant, sa puissance et sa générosité sont cités comme autant d’atouts devant lui permettre de progresser assez rapidement. Le Sénégalais a aussi une technique à parfaire s’il veut prétendre, à l’avenir, se faire une place dans le monde professionnel.

En revanche, son état d’esprit semble exemplaire. Il a été l’un des rares joueurs de l’effectif tourangeau à verser une petite larme au moment de l’officialisation de la relégation du TFC en National 2.

Jérôme Leroy a souvent privilégié les jeunes joueurs dans son recrutement. Le directeur sportif de la Berri mise donc à nouveau sur un inconnu pour muscler l’attaque castelroussine. Gageons que ce choix se révèle rapidement fructueux et que Philippe Paulin Keny puisse faire briller les couleurs du club berrichon.

La Nouvelle République