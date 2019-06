Du haut de son mètre 89 pour 24 ans, Mareme Diop « Tiéné » a vécu sa première expérience professionnelle en Espagne. L’ex joueuse de l’ASC Ville de Dakar a rejoint le SPAR Gran Canaria en début d’année.

Avec le club insulaire, elles n’ont pu disputer les playoffs même si elle a pu briller. Elle nous revient pour nous parler de sa première saison professionnelle. Nous en avons également profité pour aborder la sélection nationale. Entretien exclusif avec Basket221.

Alors Mareme, une première expérience professionnelle en Espagne comment ça a été ?



Mareme Diop : « Ca s’est bien passée. C’était bien et intéressant vraiment. »

Comment s’était passé votre départ ?

« Mon départ c’était bien. J’ai eu toutes les prières de mon club et de ma famille vraiment. »

C’était programmé ? Où ça s’est fait dans les dernières minutes ?

« Non c’était bel et bien programmé, en mi-novembre je pense. Dès que j’en ai parlé avec mon président, il m’a donné le feu vert pour y aller. »

Premier match pro avec Gran Canaria et vous signez un double-double. Vous étiez déjà prête pour le haut niveau apparemment ?

« Oui, tout ça c’est grâce à la bonne préparation que j’ai eu au Sénégal avant de partir en Espagne. Alors une fois arrivée, j’étais déjà en forme. Mais au début de ce premier match j’étais un peu nerveuse. Par la suite avec les encouragements des autres joueuses je m’en suis bien sortie. »

L’intégration s’est bien faite donc surtout avec vos coéquipières sénégalaises ?



« Bien-sur, je n’étais pas dépaysé Dieu merci. Elles m’ont beaucoup aidé vraiment. »

Quel bilan tires-vous de votre saison ?

« Je dirai que le bilan que je tire de la saison est positif, même si je voulais faire plus. L’équipe était dans une bonne dynamique de victoires mais ça a ensuite changé. Je pense que ça devait se passer comme ça, raison pour laquelle on a pas pu aller en playoffs. »

Des regrets de ne pas atteindre les Playoffs pour votre première ?

« Oui bien-sur, j’aurais aimé y être. »

Saison terminée vous continuez à Canaria ou vous irez vers une nouvelle destination ?



« Pour l’instant rien est encore décidé vraiment. »

Mais avez-vous déjà d’autres propositions ?

« Oui, oui j’en ai ! »

Alors quels sont vos prochains objectifs ?

« Là c’est d’aller le plus loin possible et gagner plein de trophées en tant que professionnelle. »

Parlons équipe nationale maintenant. Le Sénégal va accueillir l’Afrobasket 2019, vous en pensez quoi ?



« C’est bien pour le Sénégal. Ca nous permettra de reconquérir le titre chez nous. »

Justement pensez-vous que nous avons le potentiel pour cette reconquête du titre ?

« Oui bien-sur, on l’a ! »

Mareme Diop déjà présélectionnée lors de la préparation de l’afrobasket 2017, aujourd’hui est-ce que vous êtes prête à revenir si on faisait encore appel à vous ?



« On ne refuse jamais l’appel de la nation (rires). »

Ça veut dire que vous êtes plus que prête à mouiller le maillot national ?

« Oui, si l’occasion se présentait encore. »

Basket221