Appelé en renfort par Djamel Belmadi, Andy Delort est fier de pouvoir représenter l’Algérie à la Coupe d’Afrique des nations 2019.

Andy Delort y est enfin. Après l’exclusion du milieu de Brest Haris Belkebla, coupable d’avoir montré ses fesses dans une vidéo sur les réseaux sociaux, c’est bien l’avant-centre de Montpellier qui a été appelé en renfort par Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie. Le joueur de 27 ans a ainsi rejoint les Verts du côté de Doha, au Qatar, et a pris part à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, vendredi.

« Quand on m’a appelé, ça a été une fierté. Je tremblais, je n’y croyais pas. J’ai pris l’avion, j’ai eu du mal à réaliser jusqu’à ce que je m’entraîne avec le groupe. Il faut vite se mettre dans le bain car la compétition commence bientôt. Je suis fier, j’espère apporter le plus à mon pays et à cette équipe« , s’est ainsi réjoui l’ancien Toulousain, dans une vidéo publiée par la fédération, lui qui a récemment découvert que sa mère était d’origine algérienne.

Présélectionné il y a trois semaines, Andy Delort ne figurait pas dans la liste initiale car il n’avait encore pas encore reçu l’autorisation de la FIFA, mais il a tenu à se préparer activement, « tous les jours« , et se dit donc à « 90% » pour l’instant. C’est donc assez rapidement que le joueur du MHSC pourrait concurrencer Baghdad Bounedjah, l’actuel numéro 9 du onze algérien. Il ne débutera peut-être pas contre le Kenya, lors du premier match en Egypte, mais pourrait postuler face au Sénégal puis la Tanzanie.

Le nouveau Fennec a d’ailleurs la confiance de son entraîneur, Djamel Belmadi. « Il m’a appelé, il m’a dit qu’il croyait en moi et qu’il pensait que je pouvais apporter quelque chose au groupe. Je crois pouvoir apporter quelque chose au groupe, toute ma combativité et mon état d’esprit. Je vais apporter le maximum de moi-même et vite m’adapter au groupe« , conclut ainsi Delort, on ne peut plus motivé à quelques jours de la CAN.

