Les vaillants supporters de l’équipe nationale de football du Sénégal, « Allez Casa » et le 12ème « Gaindé » pourraient ne pas aller supporter les « Lions » en Égypte, ou en tout cas voir leur voyage se compliquer. Et pour cause, le président de la fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, a tapé sur la table pour déplorer la situation conflictuelle existant entre ces deux groupes de supporters. Le président de la fédération, en conséquence, a tout simplement décidé de geler les subventions prévues pour ces deux entités.

pratiquement une semaine du démarrage de la 32e coupe d ‘Afrique des nations Égypte 2019 (21 juin au 19 juillet), Me Augustin Senghor compte faire en sorte que tous les feux soient au vert. Tant au niveau de la préparation des « Lions » qui se déroule présentement dans les meilleures conditions à Alicante (Espagne), que sur le plan des supporters, notamment avec l’accompagnement de la sélection par le « 12e Gaindé » et « Allez Casa ». Sauf que c’est là où la situation se complique à cause d’une forte rivalité. « Suite à un constat fait ces derniers temps, nous avons remarqué qu’il y avait une situation délétère qui prévaut entre « Allez Casa » et le « 12eGaïndé ». Il n’y a pas l’union des cœurs au sein de ces deux entités chargées de véhiculer de bonnes ondes à l’équipe nationale, mais aussi de représenter le Sénégal à l’étranger. Si nous qui sommes les dirigeants, nous ne montrons pas le bon exemple, ceci, pourrait se répercuter sur l’équipe et même impacter sur la performance des joueurs. »

Visiblement très agacé par cette flagrante division, Augustin Senghor révèle que : « Le 31 mai dernier lors de la conférence de presse organisée par la fédération, dans le cadre de la publication de la liste de joueurs de Aliou Cissé. Nous avons vu les premiers actes de tiraillement qui ont été posés par les deux camps. Une attitude que nous dénonçons fermement. Ceci n’était pas du tout un acte digne de leur rang… D’ailleurs je tenais à préciser que les groupements de supporters n’ont pas à assister aux conférences de presse. Comme son nom l’indique, ceci doit être exclusivement réservé à la presse. Dorénavant je veillerai personnellement à ce que pareilles rencontres soient strictement réservées aux journalistes. »

Très soucieux des conséquences lourdes que pourraient avoir ces tiraillements internes, le président de la fédération prend ainsi les devants en stoppant l’hémorragie à temps : « Même lors de la cérémonie de remise du drapeau aux « Lions » au palais, d’aucuns déclaraient ne pas venir assister à ladite cérémonie en présence de l’autre camp. Même chose lors de la cérémonie de remise des subventions qui était prévue (Hier 13 juin au siège de la fédération) les deux camps étaient dans l’incapacité de s’asseoir autour d’une même table. Dans ces conditions, nous estimons que le mieux à faire est de suspendre ces subventions tant que « Allez Casa » et le « 12e Gaïndé » n’auront pas aplani leurs différends. Peur être que ces subventions peuvent ne pas les empêcher de rallier l’Égypte, mais c’est notre décision et nous l’assumons. Tant qu’ils ne seront pas unis derrière les l’équipe nationale. » a averti Me Augustin Senghor. La balle est désormais dans le camp des supporters qui devront donc mettre leur guéguerre de côté pour l’intérêt national.

Dakar Actu