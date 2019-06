Le joueur le plus capé de la sélection de Aliou Cissé évoque avec amertume la participation du Sénégal lors de la CAN 2017 où le Sénégal a été éliminé en quart de finale par le Cameroun lors de la séance fatidique de tirs au but.

Présent das la tanière depuis 2011, le milieu de terrain d’Everton va disputer sa 3e coupe d’Afrique. Parmi ses souvenirs la CAN 2017 qui s’est tenu au Gabon. Une blessure récente qui pourrait être source de motivation pour cette 32 édition selon Gana Gueye invité dans l’émission Sports à la Une.

« En 2017, il n’y a pas eu beaucoup d’erreurs. On s’est parlé, on était uni et on la voulait cette coupe. Surtout nous avons beaucoup travaillé. Peut être, nous aurions pu éviter la manière dont nous étions éliminé. Les TAB, c’est souvent compliqué. Nous n’avons pas eu de chances. Je crois fondamentalement que si nous travaillons comme en 2017, avec la même mentalité et l’union des cœurs, nous irons loin cette fois ci. »

Les tirs au but ne réussissent pas souvent à la tanière. En plus de la Can 2017, le Sénégal l’a vécu lors de la finale de la CAN U20 et en quarts de finale de la coupe du monde de la même catégorie. Chance ou mental, Gueye tente de l’expliquer.

« On parle de chance ou de mental mais je pense qu’il faut mettre toutes les chances de notre cote. Peut etre mieux travailler les tirs aux buts surtout à l’approche de la compétition. Il faut aussi savoir qu’on a beaucoup travaillé dessus surtout avant la Can 2017. Je peux dire qu’à la fin de chaque entrainement, on faisait des compétitions entre nous, le meilleur buteur. Mais on connait tous la fin. »

wiwsport.com