La République de Corée a éliminé l’Equateur (0-1) ce mardi Lublin, en demi-finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019.

Alors que les champions d’Amérique du Sud commençaient à prendre l’ascendant en première période, ils ont concédé un but sur erreur d’attention bien exploitée par Jun Choi (39′).

Les Guerriers Taegeuk ont ensuite verrouillé derrière et on a assisté aux assauts incessants de la Tricolor en deuxième période, mais le sort s’est acharné quand ce n’était pas la maladresse de Leonardo Campana, meilleur buteur des qualifications sud américaines qui jusqu’ici tout raté en Pologne.

Nous assisteront donc ce samedi à une finale inédite et inattendue entre les champions d’Asie et l’Ukraine, qui battu l’Italie un peu plus tôt.

Wiwsport.com