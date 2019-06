Plusieurs clubs français comme Montpellier, Bordeaux et Lille, et de gros clubs étrangers s’intéressent au Sénégalais Moussa N’Diaye.

Parmi les joueurs les plus en vue de la Coupe du monde U20 (dont la finale se jouera ce samedi), le défenseur sénégalais Moussa N’Diaye a particulièrement attiré l’oeil de nombre des 155 recruteurs présents en Pologne.

Déjà référencé pour avoir été élu meilleur joueur de la CAN de la catégorie en février dernier, une rareté pour un joueur défensif, ce joueur surclassé (il aura 17 ans mardi prochain) est sur les tablettes de plusieurs clubs français, notamment de Montpellier, Bordeaux et Lille, qui se renseignent sur lui.

D’autres clubs français restent aux aguets, mais le nom du Lionceau ne reste pas cantonné aux frontières de l’Hexagone. Un club espagnol (Espanyol Barcelone ?) et les Néerlandais du PSV Eindhoven sont sur le dossier, et il se murmure que le scout envoyé par Chelsea en Pologne lors de la compétition a apprécié le profil de ce joueur intelligent et bon relanceur.

Francefootball