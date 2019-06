En stade de préparation en Espagne plus précisément à Alicante, les lions peaufinent leur stratégie pour faire une compétition en Egypte. Le défenseur de la tanière Kalidou Koulibaly livre quelques détails des ateliers dans l’émission Sports à la Une.

Avec le meilleur défenseur de la Serie A dans la tanière, le Sénégal dispose d’un roc pour malmener ses adversaires. Interrogé sur la préparation, Kalidou Koulibaly estime qu’il faudra être solide pour venir à bout de cette CAN.

« On sait que la CAN, c’est autre chose. Les qualifications, c’est une histoire et la CAN en est une autre. Les matchs vont être très disputés et très serrés. On sait qu’on ne va pas avoir trop d’occasions et il faudra être très solides derrière. Les attaquants savent ce qu’ils doivent faire, on travaille sur ça. Le coach fait beaucoup de travail devant les buts et c’est très important pour nous. »

La défense sera toutefois déterminant pour les victoires. Mais il faudra l’implication et la détermination de tous les joueurs.

« On sait que la Can ne dépend pas seulement des attaquants mais aussi des défenseurs. Derrière il faudra être très solides. Souvent, les champions sont ceux qui prennent moins de buts possibles. Il va falloir passer par cela. Défendre dans un premier temps. Ensuite devant je sais qu’avec le talent qu’on a tout le monde peut marquer même nos milieux. Je ne m’inquiète pas pour sa mais derrière, on va tous travailler sur sa. »

En 72h dans leur camp de regroupement, les lions ont effectué 5 séances d »entrainement. Ils joueront un match amical ce mardi face au Real Murcie, un club de la 4e division espagnole.

wiwsport.com