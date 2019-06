Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) va se prononcer sur le différend entre le Sénégal, la Guinée et la Confédération africaine du Football (CAF) autour du dossier accusant deux joueurs de l’équipe U17 du Syli National qui auraient fraudé sur leur âge.

Depuis la publication de la décision de la Commission de discipline de la CAF, annonçant des sanctions dures contre le pays Guinée, et toute la réaction vigoureuse de la Fédération Guinéenne de Football à la hauteur de la missive, des freins semblent se ronger tant à Conakry qu’à Dakar. Entre la Guinée et le Sénégal, qui devra-t-il participer à la Coupe mondial U17 dans quelques mois au Brésil ?

Aux dernières nouvelles, au près du Tribunal Arbitral du Sport situé à l’Avenue de Beaumont en Lausanne (Suisse), Guinéetime, visité par wiwsport.com nous informe qu’une procédure d’arbitrage a été ouverte par le TAS. Et pour le moment, « Une date d’audience n’a pas été fixée pour le moment. »

Pour rappel, la CAF avait déjà tranché en faveur du Sénégal. le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a sévi à l’encontre du Syli cadets, finaliste de la récente CAN de la catégorie en Tanzanie. L’instance a considéré que les joueurs Aboubacar Conté et Ahmed Tidiane Keita n’étaient pas éligibles pour participer à l’épreuve. « En raison de l’existence de deux passeports différents pour chacun des joueurs concernés, un passeport a été utilisé pour la Coupe internationale des moins de 16 ans organisé au Japon, l’année de la date de naissance étant 2001, et l’autre pour le tournoi final de la CAN U17 en Tanzanie, qui a indiqué l’année de naissance comme étant 2002, qui montre clairement qu’il y a eu falsification » , peut-on notamment lire à leur sujet.

En raison de leur participation, l’équipe guinéenne est exclue de la compétition et tous ses résultats et réalisations au cours de la compétition doivent être annulés. En conséquence, la Guinée se trouve également suspendue pour les deux prochaines CAN U17 et privée de sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans. Enfin, les joueurs fautifs se trouvent interdits d’exercer toute activité liée au football pour une période de deux ans.

wiwsport.com