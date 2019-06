La plus grande compétition africaine approche à grands pas. Qui de mieux que Smaïl Bouabdellah, présentateur phare de la chaîne et spécialiste du continent, Beinsport, pour donner son avis autour de la prochaine CAN ? Pour Smaïl Bouabdellah, l’Égypte sera sacré champion cependant le journaliste d’origine algérienne affirme qu’il a une tendresse particulière pour le pays de la Teranga.