Aliou Cissé doit transmettre la liste des 23 joueurs retenus pour la Can à la Caf , ce mardi avant minuit. Santy Ngom et Sada Thioub sont pressentis pour sortir du groupe.

On connaîtra aujourd’hui la liste des 23 joueurs qui seront à la Can Egypte. Si rien n’a encore filtré dans les coulisses de la Tanière, des indications lors des galops d’entrainement montrent que Santy Ngom et Sada Thioub pourraient être les deux lions laissés à quai.

Le Nancéien semble trop tendre pour l’instant pour faire face au jeu musclé que demande une Coupe d’Afrique. Santy NGom a perdu beaucoup de ballons dans les ateliers et cela peut pénaliser l’équipe du Sénégal qui aura en opposition, pour la plupart, des équipes venues contrer. Ses pertes de balle peuvent offrir beaucoup de transitions à l’adversaire. Des limites qui pourrait pousser Cissé à ne pas l’embarquer pour l’Egypte.

Tout comme Sada Thioub. Certes , il a montré une certaine implication et de la volonté dans les ateliers mais cela pourraient ne pas suffire pour partir sur les bords du Nil. Le Nîmois s’est montré plusieurs fois maladroit dans le dernier geste. En concurrence avec Keita Baldé ou encore Ismaila Sarr, il part avec une longueur de retard.

wiwsport.com avec Stades