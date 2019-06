Le Real Murcia Club de Fútbol est un club de football espagnol basé dans la ville de Murcie dans la région de Murcie. L’équipe évolue actuellement en Segunda División B.

L’équipe nationale du Sénégal qui est en stage de préparation en Espagne a largement dominé cette équipe ce mardi (7-0). Un triplé de Mbaye Diagne, un but de Pape Alioune Ndiaye, Moussa Konaté, Gana Gueye et Sada Thioub.

Pourtant l’attaquant sénégalais de Nîmes est annoncé depuis des heures par la presse comme improbable parmi la liste officielle que doit livrer le sélectionneur national Aliou Cissé dans quelques heures. Le Sénégal à jusqu’à minuit pour publier sa liste officielle des 23 joueurs.

Sada Thioub qui fait partie des attaquants de cette sélection sénégalaise a chamboulé les plans du sélectionneur national. Aliou Cissé l’a mis ce soir et il inscrit son premier but avec l’équipe nationale du Sénégal dans un match de préparation de la CAN 2019.

Aliou Cissé va t-il le maintenir ou fera t-il partie des deux joueurs sénégalais qui seront écartés ? La réponse sera connue dans quelques heures. L’attaquant sénégalais a fait son choix entre la Mauritanie et le Sénégal. Il a préféré rejoindre les lions de la Téranga.

Pour rappel, le sélectionneur avait publié une liste de 25 joueurs et 23 devront représenter le Sénégal à la prochaine Coupe d’Afrique. Le Sénégal loge dans la poule C avec le Kenya, Tanzanie et l’Algérie. Les lions étaient éliminés en quart de finale lors de la dernière campagne.

wiwsport.com