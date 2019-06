Discret depuis sa mise à l’écart de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, Gervinho est sorti de son silence dimanche soir.

L’attaquant de Parme à travers un message sur son compte Instagram, a adressé des remerciements à tous les ivoiriens. « Recevoir ces derniers temps vos vidéos, photos et vos écrits m’ont fait chaud au cœur. Tout ceci m’a permis d’atténuer ma déception de ne pas faire partie de ce groupe qui ira défendre nos couleurs à la prochaine CAN en Egypte », a-t-il écrit.

Alors que son absence à la CAN 2019 aurait pu sonner la fin de l’histoire avec les Eléphant, Gervinho se dit toujours disponible à défendre les couleurs de la Côte d’Ivoire si l’on faisait appel à lui. « Je me tiendrai toujours prêt et disponible lorsqu’on fera appel à ma modeste personne pour représenter et défendre notre grande nation la Côte d’Ivoire », a-t-il indiqué, avant d’inviter l’ensemble des Ivoiriens à soutenir les Eléphants pour une campagne réussie en Egypte.

Sport-ivoire