Amada, milieu de terrain, a pris part à la rencontre amicale qui a mis aux prises sa sélection du Madagascar avec le Kenya, futur adversaire des Lions à la CAN.

L’occasion d’avoir son avis sur les Harambee Stars, leurs points forts et faibles dans une interview avec le site algérien Le Buteur visité par wiwsport.com. Extraits.

Vous avez perdu en match amical face au Kenya (1-0). Que pouvez-vous nous dire sur cette rencontre ?

Effectivement, nous avons joué un match amical face au Kenya dans la région sud de la France. Ça a été un bon test pour nous puisqu’il nous a permis de nous frotter à une sélection qui va participer à la CAN. Comme vous le savez, ce sera notre première participation à une CAN. On veut que ce rendez-vous soit historique. C’est la raison pour laquelle nous allons disputer d’autres matchs amicaux pour bien préparer ce tournoi. Après, et pour revenir à ce match amical, je dirai que son résultat final ne reflète pas réellement sa physionomie. Nous avons mieux joué que notre adversaire qui a obtenu un penalty pour inscrire le but de la victoire.

Pensez-vous que le Kenya peut constituer un danger ?

On ne peut plus sous-estimer n’importe quel adversaire. Lors des précédentes éliminatoires de la CAN, nous étions dans un groupe assez compliqué, en présence du Sénégal, le Soudan et la Guinée Equatoriale. Personne ne nous voyait passer pour la CAN. Tout le monde voyait le Sénégal et le Soudan se qualifier. Au final, nous avons réussi à créer la surprise.

« Le Kenya est un adversaire redoutable dont il va falloir se méfier

Ayant affronté le Kenya, quels sont ses points forts et faibles ?

Le Kenya a des joueurs très forts sur le plan physique. On a eu des difficultés à faire face dans les duels. Ils se basent sur l’engagement physique durant tout le match. Le Kenya s’est basé durant tout le match sur le 4-1-4-1. Les Kenyans optent aussi sur le jeu direct. Grâce à leurs forces physiques, ils procèdent par les contres.

Leur jeu ressemble donc à sélections anglo-saxonnes, n’est-ce pas ?

Exactement. Les Kenyans se basent sur le jeu direct et physique. Ils ont un jeu similaire aux Anglais. C’est d’ailleurs la façon de jouer de la plupart des sélections d’Afrique de l’est.

Quel sont les points à exploiter pour surpasser l’obstacle du Kenya ?

La possession de la balle. Les Kenyans sont faibles dans ce registre. Ils n’ont pas la possession de la balle puisqu’ils préfèrent opter pour le jeu direct.

Un conseil à donner …

D’abord, miser sur des défenseurs grands de taille, car les attaquants kenyans vont leur poser beaucoup de soucis dans les duels aériens. Aussi, les tirs lointains peuvent être une solution pour trouver le chemin des filets adverses, surtout que le Kenya a un gardien de but moyen.

Un joueur kenyan qu’il va falloir surveiller de près ?

En attaque, je n’ai été impressionné par personne. Toutefois, les Kenyans ont un latéral droit impressionnant. J’ai beaucoup aimé son jeu. Il est rapide, fort physiquement et possède beaucoup de qualités techniques.

Le Buteur