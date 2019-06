En effet, selon les informations de Footmali, le Premier Ministre malien a reçu en audience l’émissaire de la FIFA ce samedi. Porteur d’un message du président de la FIFA et celui de la CAF :

« Le message de la FIFA et de la CAF est clair. Si jamais l’Assemblée générale prévue pour le samedi prochain venait à être sabotée par certaines personnes, la FIFA prendra ses responsabilités. Il y aura des sanctions contre le football malien notamment sa Fédération avec une suspension des compétition FIFA et même de la prochaine CAN prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet », a-t-il dit après son entretien avec le Chef du gouvernement et comme le rapporte Footmali.

Pour rappel, une assemblé générale est prévue pour le samedi 15 juin conformément à une feuille de route dressée par la FIFA dans la résolution de la crise du football malien. Cette assemblée générale devra permettre d’exécuter une sentence du Tribunal Arbitral du Sport dans la crise.

Après avoir brandi la menace de la suspension du Mali, toutes catégories confondues, si jamais l’Assemblée générale venait à être sabotée, l’émissaire de la FIFA et de la CAF a également piqué quelques mots au sujet du démarrage du championnat malien.

« Comment un grand pays de foot comme le Mali ne peut pas avoir de championnat depuis des années. C’est loin d’être normal. Alors si le championnat ne joue pas, cela signifie que le président de la FIFA a échoué. La famille du football malien aussi » a expliqué le congolais, Veron Mousengo.

Footmali