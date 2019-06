Favorite à la victoire finale, la Côte d’Ivoire a révélé le nom des 23 joueurs appelés pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Le sélectionneur Ibrahim Kamara a écarté Abdoul Karim Cissé, Abdoulaye Bamba, Ismael Diomandé, Simon Déli et Yohan Boli. En revanche, Nicolas Pépé, Maxwel Cornet et Max-Alain Gradel seront en Egypte. Placés dans le groupe D, les Éléphants seront opposés au Maroc, à l’Afrique du Sud et à la Namibie.

LISTE DES JOUEURS RETENUS

GARDIENS DE BUT

1- GBOHOUO SYLVAIN (TP MAZEMBE)

2- BADRA ALI (FREE STATE STARS)

3- TAPE IRA ELIEZER (FC SAN PEDRO)

DEFENSEURS

4- AURIER SERGE (TOTTENHAM HOTSPUR FC)

5- BAKAYOKO MAMADOU (RED STAR)

6- WONLO COULIBALY (ASEC MIMOSAS)

7- TRAORE ISMAEL (SCO ANGERS)

8- KANON WILFRIED (ADO LA HAYE)

9- COMARA CHEICK (WYDAD ATHLETIC CLUB)

10- DOUMBIA SOULEYMANE (STADE RENNAIS)

MILIEUX DE TERRAIN

11- KESSIE FRANCK (MILAN AC)

12- SEREY DIE (NEUCHATEL XAMAX FCS)

13- GBAMIN JEAN PHILIPPE (MAYENCE 05)

14- SERI MICHAEL (FULHAM FC)

15- SANGARE IBRAHIM (TOULOUSE FC)

16- ANGBAN VICTORIEN (FC METZ)

ATTAQUANTS

17- JONATHAN KODJIA (ASTON VILLA FC)

18- MAX GRADEL (FC TOULOUSE)

19- NICOLAS PEPE (LILLE-LOSC)

20- ZAHA WILFRIED (CRYSTAL PALACE FC)

21- MAXWEL CORNET (OLYMPIQUE LYONNAIS)

22- ASSALE ROGER (YOUNG BOYS FC)

23- BONY WILFRIED (AL ARABI SPORT CLUB)

Top Mercato