Il devient le premier joueur africain à recevoir le Onze d’Or depuis Didier Drogba en 2004. L’international sénégalais, qui s’apprête à disputer la CAN 2019 dans quelques jours, devance Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Lors de son interview avec le magazine, l’enfant de Bambaly a fait savoir que la définition du mot «Téranga» ne luit plaisait pas. Sadio a parlé de l’équipe nationale du Sénégal et ne veut pas qu’on parle de Lion de la Téranga sur le terrain.

«Je n’aime pas dire ça ! Tu sais pourquoi ? Parce que le «Lion de la Téranga», ça veut dire un gentil lion, tout mignon. Alors qu’au contraire, un lion ne doit pas être gentil.», déclare-t-il.

Avant d’ajouter : «Il doit s’imposer comme un patron ! Je veux bien être un Lion de la Téranga dans la vie de tous les jours, pas sur le terrain. La définition du mot Téranga ne me plaît pas vraiment. Beaucoup de gens ignorent la définition de ce mot. Pour moi, on doit juste être des Lions sur le terrain.», a conclut l’ancien joueur de Génération Foot.

Concernant son statut de leader et qu’il soit déjà considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du Sénégal, il avance: « Non, pas encore. Mais je vais travailler encore plus pour atteindre ce stade ».

wiwsport.com