La coupe d’Afrique des Nations se jouera dans quelques jours en Egypte et le Sénégal fait partie des favoris de cette compétition selon certains observateurs.

Le Sénégal loge dans la poule C avec la Tanzanie, le Kenya et l’Algérie. En 2017, les poulains d’Aliou Cissé étaient éliminés en quart de finale par le Cameroun qui est tenant du titre. Cette année, l’objectif est de remporter la CAN selon Sadio Mané dans le onze Mondial.

Le joueur de Liverpool a réagit sur l’attente du peuple sénégalais à la prochaine coupe d’Afrique. Il affirme n’avoir pas de pression par rapport à cela. « Non, c’est quelque chose de positif. J’essaie d’accueillir ça de manière positive. Ce n’est pas évident mais bon, il faut assumer et prendre ses responsabilités. C’est ce que j’essaie de faire tous les jours. Avec mes coéquipiers, on va tout faire pour gagner cette CAN et rendre fier notre peuple », affirme Sadio Mané.

Le Sénégal a joué une finale de coupe d’Afrique en 2002. C’était au mali avec la génération d’El Hadj Diouf, Fadiga, Henri Camara, ect. La dernière prestation des lions en Egypte date de 2006, et les lions étaient éliminés en demi-finale.

Pour cette année, Aliou Cissé et son équipe iront en Espagne ce vendredi pour une préparation. Les lions joueront un match amical face au Nigeria le 16 juin prochain. Le sélectionneur avait convoqué un groupe de 25 joueurs et 23 iront à la CAN.

wiwsport.com