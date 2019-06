Le Sénégal fera face à la Corée du Sud en quart de finale du Mondial U20, qui se déroule en ce moment en Pologne. Ce choc Afro-asiatique est prévu samedi à partir de 18h 30.

C’est à un duel tendu entre adversaires qui se connaissent et se craignent auquel les spectateurs de Lublin ont assisté ce mardi en huitième de finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019. Après un premier acte pauvre en occasions, les Sud-Coréens ont pris le contrôle des opérations en seconde période et ont adopté une stratégie bien plus offensive que celle Japonaise.

Un choix qui a payé en fin de match grâce à la tête d’Oh Sehun (84′). Les Sud-Coréens ont ainsi gagné le droit d’affronter les Sénégalais grâce à leur victoire (1-0) dans ce derby asiatique, ce mardi en huitième de finale.

Le Sénégal a validé son billet pour les quarts en venant à bout (2-1) du Nigeria hier, lundi.

