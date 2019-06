Annoncés avec insistance dans le viseur de Zinedine Zidane au Real Madrid, Sadio Mané et Mohamed Salah devraient toutefois rester à Liverpool cet été selon Jürgen Klopp.

Comme le révélait récemment AS, le Real Madrid aurait toujours des vues sur Mohamed Salah et envisagerait de recruter l’ailier égyptien de Liverpool cet été. Par ailleurs, Zinedine Zidane en pincerait pour un autre joueur des Reds en la personne de Sadio Mané, et l’entraîneur merengue pourrait donc aller piocher au sein du club anglais pour renforcer l’attaque du Real Madrid. Mais Jürgen Klopp a une idée bien tranchée sur la question…

Interrogé par Sport Bild ce mardi sur les spéculations autour de Mohamed Salah et Sadio Mané, l’entraîneur de Liverpool a laissé entendre qu’aucun de ses deux protégés ne rejoindrait le Real Madrid cet été : « Je pense que les joueurs savent dans quel club extraordinaire ils jouent, donc ça ne m’inquiète pas », confie Jürgen Klopp nous informe le 10Sport.

Les deux joueurs qui ont été les pionniers de la bonne saison des Reds (2e en premier league et champion d’Europe) ont prolongé leur contrat jusqu’en 2023.

