Selon une étude de l’université de Stanford (USA), le nombre de crimes haineux et de messages islamophobes sur tweeter a diminué significativement à Liverpool « grâce » à Sadio Mané et Mohamed Salah.

Les crimes de haine islamophobes dans la région de Merseyside sont en baisse de plus de 19%. Les tweets islamophobes de certains supporters ont été divisés par deux sur les réseaux sociaux d’après le site Alnas visité par wiwsport.com.

En conclusion : on ne fait pas baisser les stéréotypes et l’islamophobie en « cachant » les musulmans mais au contraire en leur donnant la possibilité de s’impliquer dans la vie sociale et en leur laissant la possibilité de présenter librement leur culture et leurs attaches spirituelles ce que Sadio Mané et Mohamed Salah ont fait avec humilité et brio.

Pour rappel, les deux héros du vieux continent ont été récemment sacrés en Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Sadio Mané et Salah figurent parmi les cinq africains ayant marqué en finale dans cette compétition mère en Europe.

wiwsport.com