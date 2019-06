Pour le Tribunal arbitral du sport, les appels déposés par la Fédération de football des Comores (FFC) qui exigeait que le Cameroun ne dispute pas la CAN 2019 sont « irrecevables ». Faute de « preuves et d’arguments ».

Les carottes sont désormais cuites pour les Comores. La presqu‘île de l’océan Indien ne participera pas à la CAN 2019 qui se déroule du 21 juin au 19 juillet en Égypte.

La faute à l’irrecevabilité subie par les deux appels des Comores au Tribunal arbitral du sport (TAS). Le premier appel introduit le 28 janvier se « fondait sur un défaut de décision constituant un déni de justice ».

Le deuxième a été déposé le 11 février contre la Confédération africaine de football (CAF) que les Comores accusent de n’avoir pas suspendu l‘équipe nationale A du Cameroun pour la CAN 2019 pour « l’incapacité » de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) à organiser cette 32è édition de la CAN. Les Comores pensaient donc participer à la CAN 2019 en lieu et place du Cameroun.

Mais, « sur la base des preuves et des arguments présentés par les parties, la Formation arbitrale du TAS a conclu à l’irrecevabilité des appels », peut-on lire dans le communiqué rendu public mardi au lendemain de l’audience du 29 mai à Lausanne en Suisse.

