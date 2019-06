C’est la grande question sur les réseaux depuis le victoire de Sadio Mané en finale de Ligue des Champions : Sadio Mané est-il le premier sénégalais vainqueur de la Ligue des Champions ?

Le débat a été lancé sur la validité ou non du titre pour Salif Diao avec Liverpool en 2005, lui qui avait uniquement joué un match en phase de poule avant d’être prêté par Liverpool à Birmingham. Mais Salif Diao était bien présent à la remise du trophée lors de la finale avec Liverpool.

Pour clore le débat, rien de mieux que l’intéressé lui même qui a réagit avec un message clair et surtout photo à l’appui montrant son trophée et sa médaille.

« Il ne devrait pas y avoir de débats. Big Congratulations à Mr S.Mane. L’heure est de savourer et de féliciter Sadio pour son beau parcours et surtout de le féliciter car depuis 3 saisons nous courrons après cette coupe sans répit et finalement on l’a et Sadio à été plus que instrumental pour LFC. » a posté Salif Diao sur son compte Facebook.

« Donc je ne comprends pas qu’il y ait un débat là dessus à savoir qui a gagné le premier cette coupe, même si je l’ai gagné pour avoir participé aux phase de groupes, aujourd’hui le mérite devrait aller vers Sadio pour l’avoir gagné en étant un élément déterminant durant ces dernières années sur le terrain mais aussi pour avoir joué la finale. Bonne chance jeune frère pour la CAN », termine le Lion de la Génération 2002 et donc vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool.

