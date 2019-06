Sadio Mané savoure le trophée de Ligue de Champions. Pour le palmarès, ce titre lui permet d’intégrer le cercle restreint des vainqueurs africains de cette compétition. Sur le plan financier, ce trophée rapporte gros à l’enfant de Bambali.

Si la Ligue des Champions est considéré comme la plus prestigieuse des compétitions, c’est surtout pour la manne financière que cela génère pour les clubs. Liverpool s’est ainsi offert un pactole de 74.35 millions d’euros (48 milliards de Fcfa) après son sacre. Les joueurs peuvent aussi se frotter les mains. Les primes de la finale de Ligue des Champions sont assez onéreuses. Selon Sportune, l’année dernière Liverpool avait promis 750.000 euros de prime (491 millions de Fcfa) à chaque joueur en cas de victoire finale contre le Real. Cette année, les dirigeants des Reds devraient s’aligner sur la même proposition ou plus. Une belle récompense pour Sadio et ses coéquipiers.

Source: Seneweb