Vainqueur de la Ligue des Champions samedi passé avec Liverpool, Sadio Mané n’a pas réussi à mettre ce but qui l’aurait fait davantage entrer dans l’histoire. Mais l’attaquant des Reds a tout de même marqué la rencontre par un geste digne des plus grands génies du ballon rond, désigné meilleur geste technique de la finale (Skill of the week).