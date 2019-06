Le joueur lensois, Yannick Gomis était en conférence de presse d’avant match face à Dijon, pour le compte du match retour des play-offs de la montée en Ligue 1. Le joueur sénégalais, très motivé à souligner leur détermination à finir leur saison de la plus belle des manières.

Après le match nul concédé à domicile il y’a deux jours, Yannick Gomis et le Racing Club de Lens doivent faire mieux chez l’adversaire ce dimanche, et le joueur sénégalais en est bien conscient. « On a l’obligation de marquer un but à Dijon. On va tout faire pour ! On va mettre notre jeu en place et essayer de jouer avec sérénité. On va tout donner sur ce dernier match! »

Très impliqué dans le jeu de su Racing, Yannick Gomis est de loin l’homme providentiel des Sang et Or. Mais ce statut ne lui prend pas la tête, et il a bien tenu à le rappeler en conférence de presse. « J’aime me mettre au service du collectif. J’étais dans le temps mais en ce moment je marque et je fais marquer. Peu importe le système tactique, je me sens bien. On a beaucoup changé et ça a été déterminant pour l’équipe. Je ne suis pas surpris du niveau de Bellegarde en cette fin de saison. Il a un bon volume de jeu, il est adroit, percutant ». on par rapport à cela. Sur une conscience que l’on est à 90 minutes de la montée. Rien n’est impossible dans le football, et il faut y croire! »

« On a eu des moments très compliqués durant la saison. Mais dernièrement, on a montré que l’on est une équipe solidaire qui ne lâche rien! Mentalement, on est prêt pour demain! C’est un match particulier avec une petite pression positive. Nos seuls mots d’ordre : faire plus! »

Conscient de la carrure de Dijon qui est aussi acharné à se maintenir dans l’élite, Gomis pense tout de même que son équipe est bien capable de créer la sensation dimanche. « On a notre mot à dire et on est aussi conscients de nos qualités. On est très content de cette fin de saison. Mais pour bien la boucler, il Faudra gagner. Dijon est solide et c’est une bonne équipe mais Il y a un coup à jouer à chaque fois qu’on aura l’opportunité“

