Sadio Mané vient d’inscrire son nom dans l’histoire de son club mais aussi du Sénégal, en remportant la Ligue des Champions avec Liverpool ce soir face à Tottenham. Mais au sortir de cette performance, l’attaquant sénégalais a affirmé que « d’ici peu d’autres sénégalais feront aussi cet exploit ».

Liverpool au sommet de l’Europe… et de l’ennui ! Les « Reds » de Mohamed Salah, buteur sur penalty après 1 minute 48 secondes, ont étouffé Tottenham (2-0) lors d’une finale 100% anglaise et 0% ce samedi en Ligue des champions, décrochant à Madrid leur sixième couronne continentale. Décisif dès la première minute du match, Sadio Mané a livré un match acceptable, notamment avec son apport tant offensif que défensif pour aider son équipe. Une prestation qui lui aura donné le mérite de la note de 6,5, peu mais un but lui aurait donné droit à l’Homme du match.

Très ému de leur exploit de ce soir, Sadio Mané a affirmé au micro de RMC toute sa joie. Il en a profité pour envoyer un coucou au public sénégalais, et a lancé un grand défi aux futurs jeunes footballeurs du Sénégal. « Je sais que tout le Sénégal est devant son écran. Il faut toujours croire en ses rêves. Il y a beaucoup de jeunes sur une bonne lancée (au pays), d’ici peu de temps d’autres jeunes sénégalais feront aussi cet exploit. D’autres africains la gagneront encore !« , affirme Mané au micro des confrères français.

Il l’avait bien dit : « Notre saison ne saurait être réussie si on ne parvenait pas à remporter un titre, la Ligue des Champions. C’est notre rêve de faire ça ! », avait laissé entendre le numéro 10 de plus en plus légendaire des Reds de Liverpool. Si Sadio Mané n’a pas réussi à faire trembler les filets de Hugo Lloris, il a tout de même était à l’origine de l’ouverture du score de Mohamed Salah.

