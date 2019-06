Accélérer le développement mondial des femmes dans le rugby à l’horizon 2017-2025. Tel est l’ambition de World rugby. La Sénégalaise Anna Michelle Prudence Preira fait partie des sélectionnées dans le cadre de cette politique lancée depuis le 22 mai dernier lors d’un conclave à Dublin, en Irlande.

Elles sont deux africaine parmi 15 autres nationalités à participer au Conseil de World rugby. La Sénégalaise Anna Michelle Prudence Preira et l’Ougandaise Lucky Nirere vont jouer leur partition pour la promotion du rugby féminin sur le continent africain. C’est ainsi que World rugby a fait un appel à l’action dénommé « Commence le rugby, deviens inarrêtable ». Une manière de montrer comment le rugby et les valeurs du rugby ont le potentiel de développer des femmes fortes et inspirantes sur le terrain et en dehors du terrain.

Au cours d’un entretien, Anna Preira est revenue amplement sur l’objectif de cette rencontre à Dublin : « C’est l’une des initiatives clés du nouveau plan mondial pour les femmes dans le rugby. Car, il est important d’améliorer de manière significative l’image et le positionnement des femmes dans le rugby. Pour ce faire, World rugby a travaillé au cours des six derniers mois à l’élaboration d’une campagne mondiale de marketing lancée lors de cette rencontre ».

« L’idée a été de développer un ensemble d’éléments créatifs que les fédérations, qui n’ont pas de personnel marketing dédié, peuvent utiliser dans le cadre de leurs plans de développement du rugby pour les femmes », fait savoir la joueuse de Yeumbeul, qui a appris dans le rugby la solidarité, le respect et l’intégrité.

La native de Ziguinchor fait partie de ces filles dont le rugby a transformé d’une manière positive leur vie. La joueuse âgée aujourd’hui de 34 ans a débuté le sport en 2004. Elle a été la première capitaine de l’équipe nationale féminine de rugby pendant 10 ans. Assistante médicale de formation, cette dame est actuellement membre de la Commission féminine de la FSR, membre de la Commission médicale de la FSR, formatrice de World rugby et membre de l’ONADS (Organisation de lutte contre le dopage au Sénégal).

Stades