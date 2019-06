Présélectionné par Aliou Cissé pour participer à la CAN 2019, Moussa Wagué a l’opportunité de jouer pour la première fois à une Coupe d’Afrique des nations. Sociétaire du FC Barcelone, le jeune latéral droit sénégalais s’est confié sur sa première saison sous la tunique Blaugrana.

Moussa Wagué a été pré-sélectionné dans une liste de 25 joueurs sénégalais en vue de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, rendue public hier par le sélectionneur national, Aliou Cissé. Pour la compétition qui se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain, la chaîne du club catalan s’est entretenu avec le latéral droit sénégalais qui deviendrait alors le 7ème joueur africain du Barça à disputer la CAN.

Au cours de cet entretien, Moussa Wagué a livré ses impressions sur sa première saison dans le club de ses rêves. « Ma première saison s’est bien passée d’après moi, parce que j’ai commencé avec l’équipe B, et je pense que j’ai fait de bons matchs avec l’équipe. Et c’est pour ça qu’ils m’ont convoqué avec l’équipe A. Et c’était extraordinaire pour moi, car c’était un rêve devenu réalité. C’est un honneur d’être le premier Sénégalais du Barça », confie Moussa Wagué. Il y avait bien sûr, Diawandou Diagne dans le passé, mais l’ancien joueur de KAS Eupen est le seul à avoir représenté le drapeau du Sénégal avec l’équipe première.

Wagué a déjà disputé la CAN en U23 en 2011 et la Coupe du Monde 2018 avec le Sénégal. Il était notamment devenu le plus jeune africain à marquer lors d’une Coupe du Monde, à 19 ans, 8 mois et 20 jours. A 20 ans, Moussa Wagué devrait participer à sa première CAN et faire partie de même des plus jeunes joueurs de cette édition.

wiwsport.com