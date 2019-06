L’ancien international sénégalais, El Hadji Ousseynou Diouf s’est exprimé sur la victoire de Sadio Mané et de Liverpool en finale de la Ligue des Champions, ce samedi face à Tottenham (2-0).

El Hadji Diouf a depuis longtemps été considéré comme la légende du football sénégalais. Et son histoire continue d’inspirer plus d’un, à l’image de Sadio Mané qui vient d’écrire lui, une nouvelle page de son histoire en remportant la finale de la Champions League avec l’ancien club de son mentor Diouf, Liverpool. L’ancien joueur des Reds et de Bolton a tenu à féliciter Sadio Mané pour cet exploit réalisé. « Félicitations à Liverpool, félicitations à Sadio Mané et à tous les supporters de Liverpool. Ils méritent vraiment ce titre avec la grosse demi-finale qu’ils ont fait. C’était normal qu’ils gagnent cette coupe pour sauver leur saison », confie-t-il.

Comme à son habitude, El Hadji Diouf n’a pas oublié de rappeler à la star des Lions de la Téranga, les nombreuses attentes du peuple sénégalais sur lui, notamment à la prochaine Can. « Cet exploit restera dans les annales du football. On joue pour des jours pareils, on joue pour des moments pareils et j’espère qu’il le revivra bientôt à la Coupe d’Afrique avec le Sénégal », lança l’ancien joueur de Liverpool (2002-2005) et double ballon d’Or africain (2001 et 2002).

wiwsport.com